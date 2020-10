Pronte nel 2021 le nuove versioni dei SUV Peugeot 3008 e 5008

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 ottobre 2020) Nuovo frontale e tante innovazioni dal punto di vista tecnologico per i Suv “cugini”di, che dopo aver trovato un buon successo a livello di vendite, proseguono il loro percorso di sviluppo per confermarsi al vertice delle scelte degli europei anche nel. Le novità legate ai due nuovi modelli sono state presentate oggi nel corso di una conferenza stampa virtuale in diretta mondiale. Suspiccano la nuova firma luminosa frontale, gli inediti fari posteriori a Led e le prese d’aria. Completamentele tinte, impreziosite dall’opzione Black Pack per una versione speciale. Tante le tecnologie adattive a disposizione di chi guida, con il sistema di illuminazione Night Vision che per la prima volta è di serie per una ...