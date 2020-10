Prima la mafia italiana! Un paio di domande alla leghista Maraventano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020) di Stefano Virgilio Ci sono alcune cose che mi piacerebbe chiedereex senatriceAngela, salita recentemente agli onori della cronaca per aver parlato della “nostrache non difende più il territorio”, quella che aveva “una sensibilità”, precisando (dopo essersi dimessa per il vesche le sue parole hanno suscitato) che “la nostral’abbiamo eliminata definitivamente, non esiste più nel nostro paese, in Sicilia, e questo è stato possibile grazie al centrodestra, grazie a ministri come Maroni, il problema è ora che in questo vuoto, si sono inserite le mafie degli altri, a cominciare dai tunisini”, aggiungendo infine “non capisco le polemiche”. Innanzitutto, mi ...