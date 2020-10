Prezzi benzina, diesel e gpl: stabilità sulla rete carburanti italiana, solo piccoli aggiustamenti (Di martedì 6 ottobre 2020) Fase di stabilità sulla rete carburanti italiana: anche oggi le compagnie non sono intervenute sui Prezzi raccomandati e, quindi, le medie dei Prezzi praticati sul territorio mostrano solo piccoli aggiustamenti (con una leggera tendenza al ribasso). Dall’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della benzina e’ a 1,397 euro al litro (1,398 ieri) con i diversi marchi compresi tra 1,392 e 1,409 euro/litro (no logo 1,384). Il prezzo medio praticato del diesel e’ a 1,266 euro/litro (ieri ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Fase di stabilità: anche oggi le compagnie non sono intervenute suiraccomandati e, quindi, le medie deipraticati sul territorio mostrano(con una leggera tendenza al ribasso). Dall’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservadel Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self dellae’ a 1,397 euro al litro (1,398 ieri) con i diversi marchi compresi tra 1,392 e 1,409 euro/litro (no logo 1,384). Il prezzo medio praticato dele’ a 1,266 euro/litro (ieri ...

