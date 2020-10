Previsioni Meteo Toscana: domani residui rovesci sul centro/nord della regione (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani molto nuvoloso nuvoloso nottetempo e al primo mattino con piogge e rovesci sparsi più probabili sul centro-nord della regione; tendenza al miglioramento nel corso della mattinata e del pomeriggio con schiarite a partire dal nord ovest e precipitazioni che risulteranno via via più isolate e occasionali. Venti: moderati inizialmente di Libeccio in rotazione a Ponente e successivamente a Maestrale; rinforzi sulla costa ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio trae CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni.molto nuvoloso nuvoloso nottetempo e al primo mattino con piogge esparsi più probabili sul; tendenza al miglioramento nel corsomattinata e del pomeriggio con schiarite a partire dalovest e precipitazioni che risulteranno via via più isolate e occasionali. Venti: moderati inizialmente di Libeccio in rotazione a Ponente e successivamente a Maestrale; rinforzi sulla costa ...

