Previsioni Meteo: oggi sole prevalente e molte nubi, qualche pioggia. Domani nuova ondata di maltempo sulle tirreniche (Di martedì 6 ottobre 2020) Previsioni Meteo – La fase di maggiore stabilità sul territorio, benché in un contesto ancora moderatamente depressionario, continua a prevalere, per oggi, salvo disturbi qua e là, tuttavia in qualche caso anche di buona consistenza. L’Italia e il Mediterraneo centrale in genere, si trovano ancora in un moderato cavo depressionario entro il quale scorrono ancora correnti fresche e instabili settentrionali, ma con effetti ai margini del territorio o in forma localizzata, stante una pausa interfrontale. Nella notte prossima, ma già alla sera sul Nord Toscana, e poi nel corso della giornata di Domani, a causa di un progredire dell’alta pressione oceanica verso Est, si compirà una accelerazione del “getto” e anche un ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020)– La fase di maggiore stabilità sul territorio, benché in un contesto ancora moderatamente depressionario, continua a prevalere, per, salvo disturbi qua e là, tuttavia incaso anche di buona consistenza. L’Italia e il Mediterraneo centrale in genere, si trovano ancora in un moderato cavo depressionario entro il quale scorrono ancora correnti fresche e instabili settentrionali, ma con effetti ai margini del territorio o in forma localizzata, stante una pausa interfrontale. Nella notte prossima, ma già alla sera sul Nord Toscana, e poi nel corso della giornata di, a causa di un progredire dell’alta pressione oceanica verso Est, si compirà una accelerazione del “getto” e anche un ...

ItalianAirForce : L'#AeronauticaMilitare e @TV2000it hanno siglato un accordo di collaborazione per le previsioni meteo. A partire da… - LiveSicilia : Caldo, anche in Sicilia|Le previsioni meteo - tusciatimes : Le previsioni meteo di mercoledì 7 ottobre - - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: La giornata inizierà con nubi basse in alcune vallate. Altrove il sole sarà presente almeno a tratti. In giornata il ci… - TgrRaiPuglia : #6ottobre #uglia Il Meteo #ioseguoTgr -