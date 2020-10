Preview | dall’Orient Express all’Egitto | il ritorno al cinema di Agatha Christe è da brividi

Leggi su domanipress

(Di martedì 6 ottobre 2020) Già famoso per aver interpretato il personaggio di, Kenneth Branagh (Hamlet, Enrico V, Harry Potter-La camera dei segreti) torna a rivestire i panni del noto ispettore belga Hercule Poirot. Con data da destinarsi (causa Covid19), uscirà prossimamente nelle sale Assassinio sul Nilo (Death on the Nile), diretto ed interpretato da Kenneth Branagh, prodotto da 20th Century Fox e con un cast di eccezione (Gal Gadot, Armie Hammer ed altri). Dopo tre anni torna la seconda avventura dell’investigatore belga, in cui una elegante vacanza su di un battello a vapore sul Nilo, si trasforma in una ricerca frenetica di un colpevole. Una storia di passioni e gelosie che si sviluppa sullo sfondo sabbioso del deserto d’Egitto. La pellicola si presenta come sequel ad Assassinio sull’Orient(Murder on ...