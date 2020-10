Presidente Lega serie A Dal Pino positivo. Gravina in isolamento volontario (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Presidente della Lega di serie A, Paolo Dal Pino, è risultato positivo al Covid. Lunedì ha partecipato all'incontro con il ministro dello Sport Spadafora, ma in videoconferenza. Ha alcuni sintomi , ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 ottobre 2020) IldelladiA, Paolo Dal, è risultatoal Covid. Lunedì ha partecipato all'incontro con il ministro dello Sport Spadafora, ma in videoconferenza. Ha alcuni sintomi , ...

Giorgiolaporta : Se il partito che esprime il Presidente del Consiglio perde in tutte le regioni sono solo elezioni amministrative.… - Sport_Mediaset : +++ Il Presidente della Lega #SerieA, #DalPino, è positivo al #Covid_19. +++ #SportMediaset #Ultimora - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Il presidente della Lega Dal Pino positivo al Covid-19 È sintomatico e in isolamento domiciliare… - LuigiBevilacq17 : RT @capuanogio: Il presidente della Lega @SerieA Paolo Dal Pino è risultato positivo al #Cvid19 in seguito al test effettuato ieri. Il pre… - Sabrina24989702 : RT @Giorgiolaporta: Se il partito che esprime il Presidente del Consiglio perde in tutte le regioni sono solo elezioni amministrative. Se i… -