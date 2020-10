Premio Nobel per la Fisica a Penrose, Genzel e Ghez per lo studio sui buchi neri (Di martedì 6 ottobre 2020) Questa mattina è stato assegnato a Stoccolma il Premio Nobel per la Fisica, la massima onorificenza nell’ambito scientifico e non solo. Questa volta il Premio va a Penrose, Genzel e Ghez per lo studio sui buchi neri Il Premio Nobel è la massima onorificenza in diversi ambiti scientifici e non solo. Dalla medicina, alla biologia, fino ad arrivare alla letteratura e alla pace, ogni anno una commissione premia a Stoccolma uno o più personaggi che si sono distinti per merito nell’ambito della ricerca. Proprio questa mattina è stato conferito il Premio Nobel per la Fisica, che viene consegnato ogni ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) Questa mattina è stato assegnato a Stoccolma ilper la, la massima onorificenza nell’ambito scientifico e non solo. Questa volta ilva aper losuiIlè la massima onorificenza in diversi ambiti scientifici e non solo. Dalla medicina, alla biologia, fino ad arrivare alla letteratura e alla pace, ogni anno una commissione premia a Stoccolma uno o più personaggi che si sono distinti per merito nell’ambito della ricerca. Proprio questa mattina è stato conferito ilper la, che viene consegnato ogni ...

