Premier League, dalle serie minori alla tripletta al Liverpool: Watkins, il colpo dell'Aston Villa (Di martedì 6 ottobre 2020) Il giustiziere che non ti aspetti. Ha rifilato tre gol al Liverpool contribuendo pesantemente alla strepitosa e storica vittoria dell'Aston Villa. Ollie Watkins si è preso la scena nell'ultimo turno ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 ottobre 2020) Il giustiziere che non ti aspetti. Ha rifilato tre gol alcontribuendo pesantementestrepitosa e storica vittoria. Olliesi è preso la scena nell'ultimo turno ...

LateFootClub : Premier League : un mercato de FOLIE ! ?????????????????? - SkySport : MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM 1-6 Risultato finale ? ? rig. #Fernandes (2') ? #Ndombele (4') ? #Son (7') ? #Kane (30'… - InvictosSomos : Bendita Premier League. - lohansamuel : RT @PatoDoUnited: Solskjaer: Preciso do Sancho e do Upamecano para disputar a Premier League Ed Woodward: - CarlosS60691954 : RT @PatoDoUnited: Solskjaer: Preciso do Sancho e do Upamecano para disputar a Premier League Ed Woodward: -