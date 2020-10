Pradè: “Milik non ha detto no alla Fiorentina, ha detto no al mercato” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Milik non ha detto no alla Fiorentina, ha detto no al mercato”. Il ds della Fiorentina Daniele Pradè conferma la rottura totale tra il Napoli e Milik. L’attaccante polacco ha deciso di rinunciare ad un’offerta molto conveniente (aumento di stipendio e probabile posto da titolare in una squadra comunque di prospettiva) pur di restare a Napoli da separato in casa, per poi liberarsi a zero a fine stagione. Mettendo tra l’altro in discussione la sua convocazione per gli Europei. “Milik voleva rimanere dov’era, e alla fine lo ha ottenuto“, dice Pradè. Che poi spiega anche il passaggio di Chiesa alla Juve: “Per noi è stata un’operazione ottima sia a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) “Milik non hano, hano al mercato”. Il ds dellaDaniele Pradè conferma la rottura totale tra il Napoli e Milik. L’attaccante polacco ha deciso di rinunciare ad un’offerta molto conveniente (aumento di stipendio e probabile posto da titolare in una squadra comunque di prospettiva) pur di restare a Napoli da separato in casa, per poi liberarsi a zero a fine stagione. Mettendo tra l’altro in discussione la sua convocazione per gli Europei. “Milik voleva rimanere dov’era, efine lo ha ottenuto“, dice Pradè. Che poi spiega anche il passaggio di ChiesaJuve: “Per noi è stata un’operazione ottima sia a ...

