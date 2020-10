Positivo al covid, Andrea Sannino: “Mi sento molto bene e prossimo alla vittoria” (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Andrea Sannino, cantautore napoletano, è risultato Positivo al covid-19. E’ stato lui stesso a renderlo noto con un post pubblicato su Facebook. Questa mattina ha aggiornato i suoi fans sulle sue condizioni di salute. “Amici miei, eccomi qui, – scrive il cantautore partenopeo -. Vi tengo aggiornati perchê in questi giorni, leggere il vostro amore mi ha dato davvero tantissima forza e questa forza puó vincere tutto e puó farlo velocemente, come sta accadendo a me. Ormai sono giorni che non ho piú nemmeno un decimo di febbre e che passo le giornate senza nessun altro sintomo evidente. Mi sento molto bene e prossimo alla ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –, cantautore napoletano, è risultatoal-19. E’ stato lui stesso a renderlo noto con un post pubblicato su Facebook. Questa mattina ha aggiornato i suoi fans sulle sue condizioni di salute. “Amici miei, eccomi qui, – scrive il cantautore partenopeo -. Vi tengo aggiornati perchê in questi giorni, leggere il vostro amore mi ha dato davvero tantissima forza e questa forza puó vincere tutto e puó farlo velocemente, come sta accadendo a me. Ormai sono giorni che non ho piú nemmeno un decimo di febbre e che passo le giornate senza nessun altro sintomo evidente. Mi...

