Positivi a Scuola | Emilia Romagna Chiarisce su Quarantena

Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità della Regione Emilia Romagna, nel corso del question time in Regione spiega alcuni punti in merito a Scuola e Quarantena. Alla domanda se, in caso di Positività di un alunno, tutta la classe sarà costretta rimanere a casa, l'assessore risponde: "I contatti stretti vengono messi in Quarantena, gli altri …

Un ragazzino di 11 anni, studente presso la scuola media Salvemini di Brindisi è risultato positivo al Covid-19. L’aula è stata chiusa per la sanificazione mentre tutti i compagni di classe sono stati ...

CORONAVIRUS LAZIO | “Livello di attenzione alto, contagi soprattutto a livello familiare”

Sulle scuole. “Noi siamo intervenuti in circa 300 plessi scolastici di vari istituti. Al momento abbiamo avuto 334 casi positivi, la gran parte esterni alla scuola, ovvero il virus non è stato ...

