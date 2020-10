Ponte Morandi, il dem Furfaro in tv: “Il governo si sbrighi”. E la Merlino: “Ma a Palazzo Chigi ci siete voi” (Di martedì 6 ottobre 2020) Gaffe in diretta televisiva di Marco Furfaro. Il parlamentare, astro nascente del Pd, in collegamento con l‘Aria che tira striglia il governo giallorosso sul Ponte Morandi. “Il governo deve decidere in fretta”, incalza con il piglio da pasdaran dell’opposizione. “Era stato fatto un accordo, per noi il quadro è stato sempre semplice. Di decidere in fretta e di non aggiungere al danno una beffa”, spiega l’esponente del partito di Zingaretti. Ponte Morandi, la gaffe del dem Furfaro Che arriva a parlare di comportamento ‘vergognoso’ nei confronti delle vittime e del dolore dei familiari. “Bisogna decidere in fretta, quindi o Atlantia accetta le condizioni che erano state raggiunte. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) Gaffe in diretta televisiva di Marco. Il parlamentare, astro nascente del Pd, in collegamento con l‘Aria che tira striglia ilgiallorosso sul. “Ildeve decidere in fretta”, incalza con il piglio da pasdaran dell’opposizione. “Era stato fatto un accordo, per noi il quadro è stato sempre semplice. Di decidere in fretta e di non aggiungere al danno una beffa”, spiega l’esponente del partito di Zingaretti., la gaffe del demChe arriva a parlare di comportamento ‘vergognoso’ nei confronti delle vittime e del dolore dei familiari. “Bisogna decidere in fretta, quindi o Atlantia accetta le condizioni che erano state raggiunte. ...

