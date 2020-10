Polifenoli | cosa sono e in quali alimenti li ritroviamo

(Di martedì 6 ottobre 2020)? Inli possiamo ritrovare? Spesso si sente parlare di queste sostanze, ma non sempre si conosce l’importanza. Spesso si sente parlare degli antiossidanti, che apportano benefici al nostro organismo e alla pelle, ma il non tuttia conoscenza di queste sostanze. Gli antiossidantidavvero importanti, perciò è … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Polifenoli cosa

CheDonna.it

La scienziata ambientalista: «Utilizzare il 100 per cento di frutta e verdura raddoppia la resa della spesa e dimezza il budget destinato ai vegetali» ...CONFERENZA del dottor Marco Sigona al Club Vela di Civitanova sul ruolo dell'alimentazione. Dalle caratteristiche della cute è passato a spiegare come questo straordinario organo sia in strettissima c ...