Piero Angela: "Per il Rispetto delle Regole Serve L'Esercito in Strada, il Covid È Mortale" (Di martedì 6 ottobre 2020) Il noto divulgatore scientifico si è espresso riguardo alla gestione del virus affermando che il Covid è mortale chiedendo il Rispetto delle Regole: "Serve l'esercito in Strada che chieda il Rispetto delle distanze e intimi ai cittadini di indossare la mascherina". In tempi di crisi è giusto affidarsi alla scienza, questo quanto espresso da Piero

