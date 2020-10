Piero Angela: “Il Covid è mortale, serve l’esercito in strada per il rispetto delle regole” (Di martedì 6 ottobre 2020) Piero Angela: “Il Covid è mortale, serve l’esercito in strada per il rispetto delle regole” Parole nette quelle di Piero Angela sull’emergenza Coronavirus e il nuovo preoccupante aumento dei contagi nel nostro Paese e nel resto d’Europa: “serve l’esercito in strada che chieda il rispetto delle distanze e intimi ai cittadini di indossare la mascherina. Non bisogna portare la malattia in giro”, ha detto il noto divulgatore scientifico durante la presentazione alla stampa della nuova edizione di Superquark+, disponibile su RaiPlay. Piero Angela ha detto la sua anche ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020): “Ill’esercito inper ilregole” Parole nette quelle disull’emergenza Coronavirus e il nuovo preoccupante aumento dei contagi nel nostro Paese e nel resto d’Europa: “l’esercito inche chieda ildistanze e intimi ai cittadini di indossare la mascherina. Non bisogna portare la malattia in giro”, ha detto il noto divulgatore scientifico durante la presentazione alla stampa della nuova edizione di Superquark+, disponibile su RaiPlay.ha detto la sua anche ...

HuffPostItalia : Coronavirus, Piero Angela: 'Serve l'esercito in strada' - Corriere : Piero Angela e il Covid: «Serve l’esercito in strada per far rispettare le regole» - TizianaFerrario : La saggezza di Piero Angela e il Covid: «Serve l’esercito in strada per far rispettare le regole». Chi non mette la… - BsodMeditation : Piero Angela sull'emergenza covid: 'Non si può dover chiedere 'per favore, mettete le mascherine'' Gli è partito… - CE1897 : Sto vecchio di Piero Angela non ha un cazzo da fare e viene a sindacare su quello che dobbiamo fare noi. Il virus h… -