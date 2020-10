Piacenza | quattro positivi al Covid

(Di martedì 6 ottobre 2020) Con una nota ufficiale apparsa sul sito del club, ilha comunicato latà ditesserati:Calcio 1919 comunica che in seguito ai tamponi di routine sono stati riscontraticasi dità al-19 in alcuni membri del Gruppo Squadra. Itesserati, asintomatici, sono già in isolamento fiduciario. Il club sta già seguendo tutto l’iter previsto dal relativo protocollo sanitario a stretto contatto con l’AUSL di. Fonte Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Piacenza, club che milita in Serie C, ha infatti comunicato il riscontro di quattro casi di positività al Coronavirus: "In seguito ai tamponi di routine sono stati riscontrati quattro casi di ...