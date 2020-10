Più controlli e obbligo di mascherina all' aperto Speranza illustra il nuovo Dpcm

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) “Non dobbiamo farci illusioni: sarebbe profondamente sbagliato, sulla base di questi numeri, credere di esserne fuori, e crederci fuori pericolo. Sarebbe azzardo, una valutazione priva di fondamento”. Così il ministro della Salute, Roberto, nelle sue comunicazioni sulalla Camera.La valutazione del presidente del Consiglio di prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio ”è corrispondente alla situazione in cui si trova il paese”, ha messo in chiaro il ministro. Dunque i contenuti delprovvedimento: estensione dell’delle mascherine anche all’, “perché non possiamo permetterci il rischio di assembramenti”.“Nel ...