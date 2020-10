Petrolio | Up | impatto Covid su consumi | verso -15% in 2020**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Effettosuipetroliferi in Italia. Per il 2020 attualmente ci si attende un calo complessivo di circa 9 Mton, pari a meno 15% (di cui 3,4 Mton dal gasolio motori, 1,2 dalla benzina e 3 dal carboturbo). E' quanto stima Unione Petrolifera (Up) in occasione dell'Assemblea. Il carboturbo ha subito la contrazione maggiore derivante dalla diffusione della pandemia, non solo per le restrizioni nazionali, ma anche esoprattutto quelle internazionali, che hanno praticamente azzerato il flusso turistico, che rappresenta circa il 70% deidi jet fuel.