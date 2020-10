Petra: Paola Cortellesi fa il pieno di ascolti con l'ultima puntata della serie (Di martedì 6 ottobre 2020) Grande successo di ascolti per Petra, la serie tv con Paola Cortellesi, che con l'ultima puntata supera i 700.000 spettatori e batte un nuovo record tra i prodotti Sky Original. Petra, la serie tv con Paola Cortellesi, chiude con una media ascolti da record: la produzione targata Sky Original, e diretta da Maria Sole Tognazzi, ha superato i 700.000 spettatori con l'ultimo episodio, Morti di carta, andato in onda ieri sera. E non è tutto: per le quattro storie andate in onda su Sky Cinema la media finale è stata di 708 mila spettatori medi (dato del primo giorno di messa in onda, comprensivo di Primissime) portando così Petra a battere un altro ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 ottobre 2020) Grande successo diper, latv con, che con l'supera i 700.000 spettatori e batte un nuovo record tra i prodotti Sky Original., latv con, chiude con una mediada record: la produzione targata Sky Original, e diretta da Maria Sole Tognazzi, ha superato i 700.000 spettatori con l'ultimo episodio, Morti di carta, andato in onda ieri sera. E non è tutto: per le quattro storie andate in onda su Sky Cinema la media finale è stata di 708 mila spettatori medi (dato del primo giorno di messa in onda, comprensivo di Primissime) portando cosìa battere un altro ...

