Perché le politiche della Bce non funzionano

Leggi su ilparagone

(Di martedì 6 ottobre 2020) di Luca Pinasco. Christine Lagarde annuncia che la Bce potrà spingersi oltre il target del 2% d’inflazione. Una scelta fatta inseguendo in ritardo leFed, nonostante già da tempo numerosi economisti, tra cui il Nobel Paul Krugman, si sono espressi sull’inutilità di tale ulteriore limite artificialmente inserito nella macroeconomia europea. Dovrebbe dunque essere una dichiarazione di primaria importanza quella del GovernatoreBce, eppure è inevitabile notare quanto assuma un tono tutt’altro che serio, dato che per anni non si è riusciti a raggiungere il target del 2% e adesso si vorrebbe addirittura oltrepassare. Perché talidovrebbero funzionare oggi? Cosa è cambiato rispetto ai precedenti anni di fallimenti ...