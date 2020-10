Per questi 6 motivi il centrodestra perderà le prossime elezioni a Roma (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – Il centrodestra si presenta totalmente impreparato alla prossima sfida elettorale su Roma. Ecco perché. 1) Temporeggiamento sul candidato Visto che a sinistra non si scoprono, pensano i furboni, non lo facciamo nemmeno noi. Circolano nomi tra l’improponibile e l’impossibile, e gli unici nomi sensati ovviamente non sono presi in considerazione, ma a sinistra almeno stanno lavorando in altra maniera, più ctonia, sotterranea e tecnica, riannodando antichi fili diretti. Siamo a ottobre e si vota tra pochi mesi, cosa sarà mai non avere ancora una figura da presentare e far conoscere a una città di oltre 3 milioni di abitanti. 2) Il programma per slogan L’equivoco di ritenere che un programma non serva e che possa essere diffuso su manifesti come arredo urbano, senza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 ottobre 2020), 6 ott – Ilsi presenta totalmente impreparato alla prossima sfida elettorale su. Ecco perché. 1) Temporeggiamento sul candidato Visto che a sinistra non si scoprono, pensano i furboni, non lo facciamo nemmeno noi. Circolano nomi tra l’improponibile e l’impossibile, e gli unici nomi sensati ovviamente non sono presi in considerazione, ma a sinistra almeno stanno lavorando in altra maniera, più ctonia, sotterranea e tecnica, riannodando antichi fili diretti. Siamo a ottobre e si vota tra pochi mesi, cosa sarà mai non avere ancora una figura da presentare e far conoscere a una città di oltre 3 milioni di abitanti. 2) Il programma per slogan L’equivoco di ritenere che un programma non serva e che possa essere diffuso su manifesti come arredo urbano, senza ...

RobertoBurioni : Mi spiace per un illustre candidato che da sempre si autocertifica in corsa per il premio, ma il Nobel l'hanno - me… - AlbertoBagnai : È molto semplice. O si vota uno scostamento pari a un ulteriore 2% di Pil (ma poi voglio vedere come si giustifica… - AntoVitiello : Seconda offerta del Milan, conferme sul rilancio del #Milan a 12 più bonus come ha scritto @Tanziloic Il #Milan sta… - asialovesbts : RT @CH3RRYG00: io vivo per questi jikook ubriachi - vincycernic95 : Tommaso ha ragione sulla questione hotel ma perde di credibilità quando offende chi ha sofferto di anoressia e quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Per questi Per questi 6 motivi il centrodestra perderà le prossime elezioni a Roma Il Primato Nazionale RGI nomina Cécile André Leruste CEO del gruppo

/PRNewswire/ -- RGI, leader europeo nella trasformazione digitale del mercato assicurativo, ha annunciato oggi la nomina a Group CEO di Cécile André ...

Creative Cloud Cleaner Tool

Esegui Adobe Creative Cloud Cleaner Tool per risolvere i problemi relativi all’installazione di Creative Cloud o Creative Suite per utenti Enterprise. Creative Cloud Cleaner Tool è uno strumento di pu ...

/PRNewswire/ -- RGI, leader europeo nella trasformazione digitale del mercato assicurativo, ha annunciato oggi la nomina a Group CEO di Cécile André ...Esegui Adobe Creative Cloud Cleaner Tool per risolvere i problemi relativi all’installazione di Creative Cloud o Creative Suite per utenti Enterprise. Creative Cloud Cleaner Tool è uno strumento di pu ...