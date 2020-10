Penn Badgley papà, la prima foto dell’attore di Gossip Girl e You col figlio (Di martedì 6 ottobre 2020) Penn Badgley è diventato papà lo scorso agosto, a 33 anni, quando la sua compagna Domino Kirke ha dato alla luce il loro primo figlio. La cantante ha condiviso solo diverse settimane dopo il parto, il 5 ottobre, la prima foto di suo marito e del loro bambino. Nel tenero scatto apparso sul suo profilo Instagram, il marito Penn Badgley appare con la mascherina sul mento mentre tiene in braccio e guarda trasognante il piccolo: si tratta della prima foto che ritrae l’attore di Gossip Girl e You da papà. Domino Kirke ha annunciato la gravidanza a febbraio scorso, rivelando di essere incinta dopo aver subito due aborti spontanei. Il piccolo arriva dunque ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 ottobre 2020)è diventato papà lo scorso agosto, a 33 anni, quando la sua compagna Domino Kirke ha dato alla luce il loro primo. La cantante ha condiviso solo diverse settimane dopo il parto, il 5 ottobre, ladi suo marito e del loro bambino. Nel tenero scatto apparso sul suo profilo Instagram, il maritoappare con la mascherina sul mento mentre tiene in braccio e guarda trasognante il piccolo: si tratta dellache ritrae l’attore die You da papà. Domino Kirke ha annunciato la gravidanza a febbraio scorso, rivelando di essere incinta dopo aver subito due aborti spontanei. Il piccolo arriva dunque ...

