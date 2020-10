Pazienti ematologici, l'AIL apre una scuola di formazione per volontari (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'emergenza sanitaria causata dal Covid 19 ha messo ancor di più in evidenza l'importanza del lavoro svolto dal Terzo Settore a favore di chi è in difficoltà e di chi soffre. L'Ail, Associazione italiana contro le leucemie, ha deciso di aprire la sua prima scuola di formazione per i volontari che ogni giorno si trovano a fianco dei Pazienti ematologici. L'iniziativa è stata presentata a Roma, a Palazzo Wedekind, dal presidente dell'associazione, Sergio Amadori, insieme al presidente della Pontificia Accademia delle Politiche Sociali, Stefano Zamagni, e al sottosegretario al Ministero del Lavoro, Stanislao Di Piazza. La scuola, che avrà il supporto non condizionante di Pfizer, ha l'obiettivo di insegnare i principi e i valori ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'emergenza sanitaria causata dal Covid 19 ha messo ancor di più in evidenza l'importanza del lavoro svolto dal Terzo Settore a favore di chi è in difficoltà e di chi soffre. L'Ail, Associazione italiana contro le leucemie, ha deciso di aprire la sua primadiper iche ogni giorno si trovano a fianco dei. L'iniziativa è stata presentata a Roma, a Palazzo Wedekind, dal presidente dell'associazione, Sergio Amadori, insieme al presidente della Pontificia Accademia delle Politiche Sociali, Stefano Zamagni, e al sottosegretario al Ministero del Lavoro, Stanislao Di Piazza. La, che avrà il supporto non condizionante di Pfizer, ha l'obiettivo di insegnare i principi e i valori ...

La nuova cucina è stata approntata grazie al dono di S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie, rispondendo alle esigenze delle famiglie.

Indagine sulle risposte dell'anticorpo SARS-CoV-2 in pazienti con le malignità ematologiche aggressive

I pazienti con malignità ematologica (PHM), anche infettata con COVID-19, sono stati studiati per le risposte dell'anticorpo SARS-CoV-2 mentre subivano la terapia anticancro sistematica ...

I pazienti con malignità ematologica (PHM), anche infettata con COVID-19, sono stati studiati per le risposte dell'anticorpo SARS-CoV-2 mentre subivano la terapia anticancro sistematica ...