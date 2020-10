Palazzo San Giacomo, positivo dipendente: chiuso l’ingresso (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – chiuso l’ingresso di Palazzo San Giacomo. Uno dei dipendenti comunali della Napoli Servizi che lavora proprio all’ufficio dei pass è risultato positivo al Covid. Si tratta dell’entrata secondaria del Comune di Napoli. Da qui passano oltre ai dipendenti anche i politici, i giornalisti e chiunque abbia incontri fissati in assessorati ed uffici. Nei giorni scorsi anche gli uffici dell’avvocatura del Comune, al quarto piano, erano stati chiusi per sanificazione in seguito ad un caso di Covid-19. I sindacati della Cgil e Cisl chiedono che “vengano applicate tutte le procedure e i protocolli previsti dalla normativa”. “E’ necessaria ed urgente una gestione chiara sui casi che si stanno registrando – commenta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –l’ingresso diSan. Uno dei dipendenti comunali della Napoli Servizi che lavora proprio all’ufficio dei pass è risultatoal Covid. Si tratta dell’entrata secondaria del Comune di Napoli. Da qui passano oltre ai dipendenti anche i politici, i giornalisti e chiunque abbia incontri fissati in assessorati ed uffici. Nei giorni scorsi anche gli uffici dell’avvocatura del Comune, al quarto piano, erano stati chiusi per sanificazione in seguito ad un caso di Covid-19. I sindacati della Cgil e Cisl chiedono che “vengano applicate tutte le procedure e i protocolli previsti dalla normativa”. “E’ necessaria ed urgente una gestione chiara sui casi che si stanno registrando – commenta ...

emergenzavvf : #Incendio stamattina alle 8:30 in un appartamento al secondo piano di un palazzo a San Donato Milanese (MI): stabil… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha partecipato ad Assisi alle celebrazioni per la festa di San Francesco Patrono d’I… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT interviene alle celebrazioni per la festa di San Francesco Patrono d’Italia ?? In dir… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: #QuadriDaAmmirare Quest'opera si intitola 'Venezia, veduta con Palazzo Ducale e la colonna di San Marco' ed è stata rea… - Anonymo13761588 : 'L'Obolo di San Pietro, offerte e donazioni per le azioni sociali della Chiesa nei confronti dei poveri' Riepilogo… -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo San Reggio, i nomi dei nuovi consiglieri di palazzo San Giorgio CityNow Il questore Santarelli in visita a Scarperia e San Piero

ha fatto visita al Comune di Scarperia e San Piero. In un clima di informale cordialità il Questore, accompagnato dal Capo di Gabinetto della Questura, ha incontrato il Sindaco Federico Ignesti e gli ...

Palazzo Giaconia e non solo: tutto pronto per le Giornate Fai d’Autunno

LECCE – Due weekend per scoprire parte del nostro patrimonio culturale attraverso l’apertura al pubblico di beni normalmente inaccessibili o poco conosciuti. È tutto pronto, infatti, per l ...

ha fatto visita al Comune di Scarperia e San Piero. In un clima di informale cordialità il Questore, accompagnato dal Capo di Gabinetto della Questura, ha incontrato il Sindaco Federico Ignesti e gli ...LECCE – Due weekend per scoprire parte del nostro patrimonio culturale attraverso l’apertura al pubblico di beni normalmente inaccessibili o poco conosciuti. È tutto pronto, infatti, per l ...