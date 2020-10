Otelma trascina in tribunale Francesca Cipriani | Sono amareggiata | eravamo amici e ora mi chiama il suo avvocato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020) "Una grandissima delusione. Il Divinomi ha scritto una lettera tramite il suo. Ora si sta sentendo con i miei legali. Non èzia questa, mille messaggi e poi mi fa scrivere dall'? Forse vedo il bene e non è così.molto", raccontain diretta a RTL102.5 News. Un fulmine a ciel sereno.ha partecipato all'Isola dei famosi con il Divino e la scena dell'incidente in spiaggia è diventata virale: durante una provafinì (in modo involontario) con il volto sulla struttura in legno mentrelo spingeva durante lo svolgimento della prova. Un vero incidente di percorso che costrinse ...