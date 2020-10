Ostia, ‘C’era ‘na vorta… l’Ottobrata Romana’: in arrivo l’evento delle tradizioni, dell’arte e delle tipicità (Di martedì 6 ottobre 2020) Sabato 10 e domenica 11 ottobre ad Ostia, presso il Chiostro del Palazzo del Governatorato va in scena l’iniziativa C’era ‘na vorta … l’OTTOBRATA ROMANA”, un evento che rievoca l’antica tradizione della canzone popolare romana unitamente all’arte e alla valorizzazione enogastronomica laziale. L’Ottobrata Romana è entrata a pieno titolo nella cultura del territorio, tanto che Ettore Petrolini ne fece un’Operetta appunto intitolata “L’Ottobrata”. Anche in sua memoria tale evento porterà durante la giornata di sabato 10 ottobre alla riscoperta artistico / canora delle più celebri e popolari melodie della canzone romana, che poi verranno riproposte la domenica 11 ottobre per allietare la degustazione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 ottobre 2020) Sabato 10 e domenica 11 ottobre ad, presso il Chiostro del Palazzo del Governatorato va in scena l’iniziativa C’era ‘na vorta … l’OTTOBRATA ROMANA”, un evento che rievoca l’antica tradizione della canzone popolare romana unitamente all’arte e alla valorizzazione enogastronomica laziale. L’Ottobrata Romana è entrata a pieno titolo nella cultura del territorio, tanto che Ettore Petrolini ne fece un’Operetta appunto intitolata “L’Ottobrata”. Anche in sua memoria tale evento porterà durante la giornata di sabato 10 ottobre alla riscoperta artistico / canorapiù celebri e popolari melodie della canzone romana, che poi verranno riproposte la domenica 11 ottobre per allietare la degustazione di ...

