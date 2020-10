Ostia Antica, picchiava e costringeva la moglie a prostituirsi per ottenere i soldi per la droga: arrestato 42enne (Di martedì 6 ottobre 2020) I Carabinieri della Stazione di Ostia Antica hanno finalmente posto fine ad una lunga storia di vessazioni e violenze che un 42enne originario di Torino, con precedenti, poneva in essere da anni nei confronti della moglie, 37enne slovena. La donna, che finalmente ha trovato la forza di denunciare il marito, tossicodipendente, ha rivelato ai Carabinieri una lunga serie di abusi, violenze e minacce subite. Talvolta l’aguzzino l’aveva anche costretta a prostituirsi, appropriandosi poi del denaro per acquistare la droga. Leggi anche: Roma, scippa una 18enne e tenta la fuga nascondendosi sotto un’auto: arrestato 32enne albanese Il magistrato, preso atto delle prove acquisite dai Carabinieri a conferma del racconto della vittima e ritenendo concreto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 ottobre 2020) I Carabinieri della Stazione dihanno finalmente posto fine ad una lunga storia di vessazioni e violenze che unoriginario di Torino, con precedenti, poneva in essere da anni nei confronti della, 37enne slovena. La donna, che finalmente ha trovato la forza di denunciare il marito, tossicodipendente, ha rivelato ai Carabinieri una lunga serie di abusi, violenze e minacce subite. Talvolta l’aguzzino l’aveva anche costretta a, appropriandosi poi del denaro per acquistare la. Leggi anche: Roma, scippa una 18enne e tenta la fuga nascondendosi sotto un’auto:32enne albanese Il magistrato, preso atto delle prove acquisite dai Carabinieri a conferma del racconto della vittima e ritenendo concreto il ...

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Ostia Antica, picchiava e costringeva la moglie a prostituirsi per ottenere i soldi per la droga: arrestato 42enne https… - CorriereCitta : Ostia Antica, picchiava e costringeva la moglie a prostituirsi per ottenere i soldi per la droga: arrestato 42enne - PrismaNewslett1 : RT @parcostiantica: Un punto di vista diverso per uno dei monumenti più imponenti di Ostia antica: il 'lato b' del Capitolium, il tempio de… - archeomatica : Ricostruzione 3D di navi romane di Ostia antica - GianniMaritati : RT @parcostiantica: Un punto di vista diverso per uno dei monumenti più imponenti di Ostia antica: il 'lato b' del Capitolium, il tempio de… -