Oroscopo Paolo Fox 6 Ottobre 2020 | previsioni Capricorno | Acquario e pesci

Leggi su aciclico

(Di martedì 6 ottobre 2020)FoxCon Venere abbinata al segno di terra affine della Vergine a partire dal 2, hai quasi tutto il mese per dimostrare quanto puoi essere affidabile e responsabile. Il tuo partner perfetto ora è qualcuno che non ha bisogno di molte cure amorevoli o di una stretta di mano amorevole, ma può apprezzare qualcuno come te che fa del suo meglio per lavorare sodo e farlo sentire al sicuro. Il potente Plutone è nel tuo segno quando va direttamente al quarto, che è un segno per te che guardi al futuro e persegui alcuni dei tuoi obiettivi romantici a lungo termine. Se ultimamente hai pensato molto al passato, è tempo di trasformare le cose in una direzione più positiva. Smetti di incolpare te stesso per cose che non puoi controllare. Il 22 ...