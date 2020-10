Nuovo Dpcm, Speranza al Parlamento: “Mascherine obbligatorie all’aperto, non ne siamo ancora fuori” (Di martedì 6 ottobre 2020) Ci sarà una conferma di tutte le norme anti contagio in vigore al momento, ma sarà aggiunto l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in tutta Italia e la proroga allo stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021. Questa mattina il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato in Parlamento il testo del Nuovo Dpcm che domani dovrà essere firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Al momento, comunque, è stata smentita l’ipotesi di chiusure anticipate per i locali. Leggi anche: Dl sicurezza, il Consiglio dei ministri approva le modifiche: cosa cambia Nuovo Dpcm, Speranza: “Non ne siamo ancora fuori” Continua l’attesa del ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Ci sarà una conferma di tutte le norme anti contagio in vigore al momento, ma sarà aggiunto l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in tutta Italia e la proroga allo stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021. Questa mattina il ministro della Salute Robertoha presentato inil testo delche domani dovrà essere firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Al momento, comunque, è stata smentita l’ipotesi di chiusure anticipate per i locali. Leggi anche: Dl sicurezza, il Consiglio dei ministri approva le modifiche: cosa cambia: “Non nefuori” Continua l’attesa del ...

GiovanniToti : Stasera i governatori sono chiamati in videoconferenza con i Ministri Boccia e Speranza per parlare del nuovo DPCM… - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - L'annuncio di Conte sul nuovo #Dpcm: «Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere… - Agenzia_Ansa : Palazzo Chigi, nessuna chiusura di locali o restrizioni sugli orari. Il Governo non intende introdurre il coprif… - Affaritaliani : Il governo inasprisce le misure Obbligo di mascherine all’aperto - ValentinaPremo3 : Con il nuovo #Dpcm in arrivo al pari con #DecretoImmigrazione non si sospende in Italia solo la democrazia.... si s… -