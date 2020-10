Nuovo Dpcm, Palazzo Chigi: “Nessuna chiusura anticipata per bar e ristoranti” (Di martedì 6 ottobre 2020) Nuovo Dpcm, Palazzo Chigi. Palazzo Chigi smentisce le indiscrezioni riprese negli ultimi giorni dalla stampa secondo cui nel Nuovo Dpcm in arrivo questa settimana sarebbero state inserite delle restrizione agli orari per bar e ristoranti, ma anche la chiusura di alcune attività, come misura di contrasto alla diffusione dei contagi da coronavirus. Nessuna chiusura per bar, ristoranti e locali e nessuna restrizione sugli orari. Da Palazzo Chigi smentiscono le indiscrezioni riprese negli ultimi giorni dalla stampa secondo cui nel Nuovo Dpcm in arrivo questa settimana sarebbero state inserite delle restrizione agli orari per bar e ristoranti, ma ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 6 ottobre 2020)smentisce le indiscrezioni riprese negli ultimi giorni dalla stampa secondo cui nelin arrivo questa settimana sarebbero state inserite delle restrizione agli orari per bar e ristoranti, ma anche ladi alcune attività, come misura di contrasto alla diffusione dei contagi da coronavirus. Nessunaper bar, ristoranti e locali e nessuna restrizione sugli orari. Dasmentiscono le indiscrezioni riprese negli ultimi giorni dalla stampa secondo cui nelin arrivo questa settimana sarebbero state inserite delle restrizione agli orari per bar e ristoranti, ma ...

GiovanniToti : Stasera i governatori sono chiamati in videoconferenza con i Ministri Boccia e Speranza per parlare del nuovo DPCM… - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - L'annuncio di Conte sul nuovo #Dpcm: «Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere… - Agenzia_Ansa : Palazzo Chigi, nessuna chiusura di locali o restrizioni sugli orari. Il Governo non intende introdurre il coprif… - carseri : RT @GiovanniToti: Stasera i governatori sono chiamati in videoconferenza con i Ministri Boccia e Speranza per parlare del nuovo DPCM con le… - Italia_Notizie : Coronavirus, le comunicazione del ministro Speranza sul nuovo Dpcm: la diretta -