Nuovo Dpcm Coronavirus: mascherine all'aperto, sì all'obbligo in tutta Italia. Ecco le novità (Di martedì 6 ottobre 2020) Nuovo Dpcm Coronavirus, ci siamo. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto stamattina in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, per le comunicazioni sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus COVID-19. Nelle nuove misure saranno confermate tutte le misure anticontagio già assunte e sarà introdotto l'obbligo di utilizzare le mascherine anche all'aperto. Verrà inoltre prorogato lo stato di emergenza. Leggi anche: Covid, Conte "Italia simbolo resistenza, ma battaglia non ancora vinta" Roberto Speranza alle Camere Nel suo discorso alle Camere il Ministro ha sottolineato che i prossimi mesi saranno difficili e che occorre alzare il livello di guardia.

