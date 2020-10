Nuovi Decreti Sicurezza, Salvini non ci sta: «Li fermeremo». Meloni contro il governo: «Vogliono l’Italia come campo profughi d’Europa» (Di martedì 6 ottobre 2020) Non è piaciuto a Matteo Salvini il cambio di rotta sui Decreti Sicurezza, modificati ieri, 6 ottobre, dal governo Conte II. «Né porti chiusi né aperti» aveva sintetizzato il premier Giuseppe Conte, ma il segretario della Lega li definisce direttamente «Decreti clandestini». E annuncia una raccolta firme per contrastare le nuove disposizioni. I Nuovi Decreti Sicurezza – che, comunque, non sono stati aboliti – prevedono tra le altre cose delle multe meno severe per le Ong che salvano i migranti in mare (il massimo non sarà più di un milione di euro ma di 50 mila) e niente più confisca delle navi di soccorso, a patto che gli equipaggi informino le autorità italiane dei ... Leggi su open.online (Di martedì 6 ottobre 2020) Non è piaciuto a Matteoil cambio di rotta sui, modificati ieri, 6 ottobre, dalConte II. «Né porti chiusi né aperti» aveva sintetizzato il premier Giuseppe Conte, ma il segretario della Lega li definisce direttamente «clandestini». E annuncia una raccolta firme per contrastare le nuove disposizioni. I– che, comunque, non sono stati aboliti – prevedono tra le altre cose delle multe meno severe per le Ong che salvano i migranti in mare (il massimo non sarà più di un milione di euro ma di 50 mila) e niente più confisca delle navi di soccorso, a patto che gli equipaggi informino le autorità italiane dei ...

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha infatti approvato nella notte un nuovo decreto-legge che supera i due decreti cd ...

