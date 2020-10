Nuova impennata di casi: 17 sono sintomatici, Rimini al terzo posto in regione (Di martedì 6 ottobre 2020) Nuova impennata di casi di coronavirus nella provincia di Rimini che, nelle ultime 24 ore, ha registrato 25 nuovi positivi si cui 17 sintomatici. Si tratta di 9 maschi e 16 femmine; 24 in isolamento ... Leggi su riminitoday (Di martedì 6 ottobre 2020)didi coronavirus nella provincia diche, nelle ultime 24 ore, ha registrato 25 nuovi positivi si cui 17. Si tratta di 9 maschi e 16 femmine; 24 in isolamento ...

magazine24it : Coronavirus – Nuova impennata di contagi in Liguria, 130 solo a Genova - Nicola23453287 : RT @AzzurraBarbuto: Su prestigiosi quotidiani leggo di “seconda ondata”. Non c’è stata nessuna seconda ondata, bensì un incremento di posit… - Adnkronos : #Covid, in Gran Bretagna nuova impennata di casi e 76 decessihttps://tinyurl.com/y4kwcg4g - LiguriaOggi : Coronavirus – Nuova impennata di contagi in Liguria, 130 solo a Genova - News_24it : Si sale e si scende. Oggi l’impennata. -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova impennata Nuova impennata di casi: 17 sono sintomatici, Rimini al terzo posto in regione RiminiToday Tutte le precauzioni e la giusta distanza

Ecco perché, adesso che siamo in questa nuova e difficile fase, non possiamo sbagliare. È già accaduto questa estate quando la scelta scellerata di alcuni governatori di riaprire le discoteche ha ...

Nuovo Dpcm, multe fino a 1000 euro per chi non indossa la mascherina

Sanzioni da 400 a mille euro per chi non rispetta l'obbligo di indossare le mascherine protettive: sarebbe questa l'entità delle multe contenuta nel nuovo decreto. Si studia anche il tampone obbligato ...

Arezzo, impennata mai vista: 54 nuovi casi. 28 tra bambini e ragazzi. La mappa dei contagi

La situazione dalle ore 14 del giorno 5 ottobre alle ore 14 del giorno 6 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia ...

Ecco perché, adesso che siamo in questa nuova e difficile fase, non possiamo sbagliare. È già accaduto questa estate quando la scelta scellerata di alcuni governatori di riaprire le discoteche ha ...Sanzioni da 400 a mille euro per chi non rispetta l'obbligo di indossare le mascherine protettive: sarebbe questa l'entità delle multe contenuta nel nuovo decreto. Si studia anche il tampone obbligato ...La situazione dalle ore 14 del giorno 5 ottobre alle ore 14 del giorno 6 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia ...