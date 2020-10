Numero legale viene meno sulle misure anti-Covid, Lega e FdI esultano (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo l’intervento di Roberto Speranza alla Camera, l’aula di Montecitorio avrebbe dovuto votare per la risoluzione con cui si approvavano una serie di misure di contenimento della pandemia in Italia e dove si faceva riferimento alla proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021. Tuttavia, per ben due volte nella stessa giornata, il centrodestra ha fatto venir meno il Numero Legale, rendendo impossibile la votazione che, adesso, slitterà alla giornata di domani. LEGGI ANCHE > Asl Latina: «Dopo Terracina, Salvini sarebbe dovuto andare in isolamento» Numero Legale viene meno in aula: cosa è successo alla Camera Il centrodestra ha fatto venir meno il ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo l’intervento di Roberto Speranza alla Camera, l’aula di Montecitorio avrebbe dovuto votare per la risoluzione con cui si approvavano una serie didi contenimento della pandemia in Italia e dove si faceva riferimento alla proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021. Tuttavia, per ben due volte nella stessa giornata, il centrodestra ha fatto veniril, rendendo impossibile la votazione che, adesso, slitterà alla giornata di domani. LEGGI ANCHE > Asl Latina: «Dopo Terracina, Salvini sarebbe dovuto andare in isolamento»in aula: cosa è successo alla Camera Il centrodestra ha fatto veniril ...

borghi_claudio : Arrivati tutti i ministri, da azzolina a gualtieri. Niente numero legale ANCORA. A CASA!!! - Capezzone : Non riuscendo nemmeno a garantire il numero legale, dopo un semestre di Dpcm, i giallorossi si rivelano turisti del… - MolinariRik : Se c'è emergenza sanitaria perché la maggioranza non è in aula? Forse non ci credono nemmeno loro? Non riescono nem… - clikservernet : Coronavirus, alla Camera manca (per due volte) il numero legale. Il centrodestra esulta. Pd: “In quarantena 41 dell… - Teresa1964Maria : RT @Capezzone: Non riuscendo nemmeno a garantire il numero legale, dopo un semestre di Dpcm, i giallorossi si rivelano turisti del parlamen… -