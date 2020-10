Non solo Confindustria. Pure l’Eni vuole i fondi europei. L’Ad Descalzi punta ai soldi del Recovery Plan. Così risparmierà sui propri investimenti (Di martedì 6 ottobre 2020) L’Eni vuole mettere le mani sui fondi europei del Recovery Plan. A dirlo senza nascondersi è l’Ad Claudio Descalzi (nella foto), che d’altra parte non si nasconde nepPure per l’accusa di corruzione internazionale avanzata dalla Procura di Milano, con la richiesta di otto anni di carcere. Il Recovery Plan – ha detto il numero uno del cane a sei zampe – è “un’opportunità unica” per il Gruppo petrolifero, che ha presentato una serie di progetti con determinate specifiche, già maturi, per un importo di 6,5 miliardi, pari a quanto previsto dal piano industriale al 2030-2050. “Lo possiamo accelerare se potremo utilizzare questi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) L’Enimettere le mani suidel. A dirlo senza nascondersi è l’Ad Claudio(nella foto), che d’altra parte non si nasconde nepper l’accusa di corruzione internazionale avanzata dalla Procura di Milano, con la richiesta di otto anni di carcere. Il– ha detto il numero uno del cane a sei zampe – è “un’opportunità unica” per il Gruppo petrolifero, che ha presentato una serie di progetti con determinate specifiche, già maturi, per un importo di 6,5 miliardi, pari a quanto previsto dal piano industriale al 2030-2050. “Lo possiamo accelerare se potremo utilizzare questi ...

borghi_claudio : Salvini: in Europa abbiamo sempre dialogato con tutti. Io voglio solo che in Unione Europea l'Italia sia rispettata… - forumJuventus : Quindi... Violano il protocollo Non si presentano a #JuveNapoli Entrano in bolla solo oggi Ma giustamente serv… - WeAreTennisITA : QUARTI DI MERAVIGLIA ?? Sinner non ha voglia di aspettare: surclassa Zverev e raggiunge i suoi primi quarti Slam al… - sabrybergamini : Vendite #nonfood, quest’anno si salva solo l’automedicazione (e l'#ecommerce) #consumi #tendenze… - FraschiniMauri2 : RT @AndreaOrlandosp: Il Pd ha vinto i ballottaggi. La subalternità è solo negli occhi di guarda indietro e di chi non capisce che in politi… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo scuole, mascherine anche nei parcheggi e giardini La Stampa Decreti sicurezza, stretta del governo sul dark web

Nel provvedimento si estende il meccanismo dell’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti utilizzati per lo spaccio di stupefacenti ...

Olginate. “Jolly card” e abbonamenti: le novità per i giovani e non solo

Ripresa l’attività della sala olginatese Le iniziative per incentivare la partecipazione del pubblico OLGINATE – La nuova stagione cinematografica del Cinema Teatro Jolly di Olginate ha preso avvio ve ...

Nel provvedimento si estende il meccanismo dell’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti utilizzati per lo spaccio di stupefacenti ...Ripresa l’attività della sala olginatese Le iniziative per incentivare la partecipazione del pubblico OLGINATE – La nuova stagione cinematografica del Cinema Teatro Jolly di Olginate ha preso avvio ve ...