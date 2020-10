“Non lasciatevi dominare dal Covid”. Trump lascia l’ospedale e si toglie la mascherina (Video) (Di martedì 6 ottobre 2020) Washington, 6 ott – Altra mossa clamorosa di Donald Trump. Il presidente Usa ha lasciato ieri l’ospedale Walter Reed medical center per tornare alla Casa Bianca a bordo dell’elicottero presidenziale. «Lascerò il grande Walter Reed Medical Center oggi alle 18.30. Mi sento davvero bene – aveva twittato ieri nel primo pomeriggio – Non bisogna aver paura del Covid. Non lasciategli dominare le vostre vite. Abbiamo sviluppato, con l’amministrazione Trump, conoscenze e alcuni farmaci davvero efficaci. Mi sento meglio adesso che vent’anni fa!». Una volta sceso dall’elicottero e arrivato sul balcone della Casa Bianca il tycoon si è tolto la mascherina e si è esibito in un saluto militare per ribadire e rafforzare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 ottobre 2020) Washington, 6 ott – Altra mossa clamorosa di Donald. Il presidente Usa hato ieri l’ospedale Walter Reed medical center per tornare alla Casa Bianca a bordo dell’elicottero presidenziale. «Lascerò il grande Walter Reed Medical Center oggi alle 18.30. Mi sento davvero bene – aveva twittato ieri nel primo pomeriggio – Non bisogna aver paura del Covid. Nonteglile vostre vite. Abbiamo sviluppato, con l’amministrazione, conoscenze e alcuni farmaci davvero efficaci. Mi sento meglio adesso che vent’anni fa!». Una volta sceso dall’elicottero e arrivato sul balcone della Casa Bianca il tycoon si è tolto lae si è esibito in un saluto militare per ribadire e rafforzare ...

Yi_Benevolence : RT @ImolaOggi: ??Trump torna alla Casa Bianca, 'non lasciatevi dominare dal virus' - Rosita14806327 : RT @ImolaOggi: ??Trump torna alla Casa Bianca, 'non lasciatevi dominare dal virus' - gitokko : RT @fdragoni: Non lasciatevi dominare dal virus. Abbiamo gli ospedali, abbiamo i medicinali, abbiamo bravissimi medici e infermieri, avremo… - enricovik : RT @fdragoni: Non lasciatevi dominare dal virus. Abbiamo gli ospedali, abbiamo i medicinali, abbiamo bravissimi medici e infermieri, avremo… - PietroCuratola : RT @fdragoni: Non lasciatevi dominare dal virus. Abbiamo gli ospedali, abbiamo i medicinali, abbiamo bravissimi medici e infermieri, avremo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non lasciatevi Alla villa comunale il tugurio di Babbo Natale ciociariaoggi.it