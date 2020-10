Non lasciamo al governo la scelta su come spendere i fondi europei (Di martedì 6 ottobre 2020) Leggo con non poca preoccupazione che il Ministro dell'Economia e forse anche il Presidente del Consiglio sono inquieti poiché al momento i progetti per l'utilizzazione dei fondi NextGenerationEU ... Leggi su libertaegiustizia (Di martedì 6 ottobre 2020) Leggo con non poca preoccupazione che il Ministro dell'Economia e forse anche il Presidente del Consiglio sono inquieti poiché al momento i progetti per l'utilizzazione deiNextGenerationEU ...

enpaonlus : Non lasciamo in strada questi piccolini! @manginobrioches @rumba_magica @rudi_de_fanti @chruggeriTg2… - crippa5stelle : Con il concorso straordinario della scuola tuteliamo il diritto al lavoro, dei 32 mila docenti precari che saranno… - Ezio4Ciocchi : @StefanoPopulin @borghi_claudio Inutile per i bimbi piccoli per i quali sarebbe ancora più pericoloso. Ai bimbi non… - VISCONTIMARINA : RT @VISCONTIMARINA: #Scuola: non lasciamo indietro Carlo e i bambini con disabilità - Firma la petizione! - VISCONTIMARINA : #Scuola: non lasciamo indietro Carlo e i bambini con disabilità - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Non lasciamo Dal Blue whale a Jonathan Galindo, non lasciamo i ragazzi soli online Il Manifesto "Non lasciate che il virus domini le vostre vite"

Di ritorno dall'ospedale, Trump si è fatto filmare mentre toglieva mascherina. Gesto che ha poi pubblicato su Twitter invitando gli americani a "non lasciarsi dominare dal virus: state attenti, siate ...

Trump ha lasciato l'ospedale

I consiglieri di Trump hanno esortato questa mattina il presidente a non lasciare oggi l'ospedale. Era stato lo stesso Trump ad annunciare con un tweet che oggi avrebbe lasciato il Walter Reed Medical ...

Di ritorno dall'ospedale, Trump si è fatto filmare mentre toglieva mascherina. Gesto che ha poi pubblicato su Twitter invitando gli americani a "non lasciarsi dominare dal virus: state attenti, siate ...I consiglieri di Trump hanno esortato questa mattina il presidente a non lasciare oggi l'ospedale. Era stato lo stesso Trump ad annunciare con un tweet che oggi avrebbe lasciato il Walter Reed Medical ...