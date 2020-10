"Non dovete aver paura del virus" Così Trump ha perso milioni di voti (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Non dovete aver paura del Covid, sto meglio di 20 anni fa’ ha twittato Donald Trump appena dimesso dall’Ospedale a Washington. Un tweet che potrebbe avergli fatto perdere moltissimi consensi semplicemente perchè la gente ha capito che il Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Nondel Covid, sto meglio di 20 anni fa’ ha twittato Donaldappena dimesso dall’Ospedale a Washington. Un tweet che potrebbegli fatto perdere moltissimi consensi semplicemente perchè la gente ha capito che il Segui su affaritaliani.it

