"Noi facciamo ostruzionismo, ma loro non ci sono in aula". Intervista Huffpost a Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera (Di martedì 6 ottobre 2020) Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Oggi il centrodestra ha fatto mancare il numero Legale alla risoluzione del governo che illustrava lo stato della seconda ondata di coronavirus con relative contromisure, compresa la proroga dello stato di emergenza. Significa che siete contrari all’uso delle mascherine all’aperto, all’incremento dei controlli, a una soglia di allerta più alta? Dobbiamo distinguere i piani. Oggi si sarebbe dovuto discutere delle linee del prossimo Dpcm, dalle mascherine all’aperto all’eventuale chiusura di locali, su cui comunque il ministro Roberto Speranza non è stato chiaro. Invece, al primo punto della risoluzione della maggioranza era prevista la proroga dello ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020)della. Oggi il centrodestra ha fatto mancare il numerolerisoluzione del governo che illustrava lo stato della seconda ondata di coronavirus con relative contromisure, compresa la proroga dello stato di emergenza. Significa che siete contrari all’uso delle mascherine all’aperto, all’incremento dei controlli, a una soglia di allerta più alta? Dobbiamo distinguere i piani. Oggi si sarebbe dovuto discutere delle linee del prossimo Dpcm, dalle mascherine all’aperto all’eventuale chiusura di locali, su cui comunque il ministro Roberto Speranza non è stato chiaro. Invece, al primo punto della risoluzione della maggioranza era prevista la proroga dello ...

juventusfc : Andrea Agnelli: «Il fatto che una squadra non raggiunga lo stadio per giocare una partita prevista non dà una grand… - CarloCalenda : Conte è un trasformista privo di valori. Potrebbe governare con chiunque pur di governare. Ma noi non facciamo poli… - pdnetwork : Trenta positivi (in giro) significa 100, 120, 150 persone da controllare poi con i tamponi. Allora dobbiamo capirci… - BomprezziMarco : RT @CarloCalenda: Conte è un trasformista privo di valori. Potrebbe governare con chiunque pur di governare. Ma noi non facciamo politica i… - 95jeonghannie : @ateez_babysanie e noi come facciamo senza gli amori della nostra vita . -