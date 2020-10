Nicole Kidman, la verità su Tom Cruise a vent’anni dal divorzio (Di martedì 6 ottobre 2020) Vent’anni, e nessun commento. Nicole Kidman, all’indomani della separazione da Tom Cruise, ha scelto il silenzio come via per la sopravvivenza. E dell’ex marito, di abitudini che gossip vuole essere bizzarre, non ha detto mai una sola parola. L’attrice, che con il collega è stata sposata dal 1990 al 2001, ha deciso di infrangere il proprio voto solo per chiarire, al New York Times, quale e quanta verità ci fosse nelle indiscrezioni che hanno accompagnato, negli anni, Eyes Wide Shut. «Tutto questo soddisfa appieno la narrazione che diverse persone hanno voluto fare della nostra vita», ha detto l’attrice, affrontando di petto l’accusa, se tale può essere definita, che la vuole identica al proprio personaggio. «Io, però, non credo a niente di tutto questo», si è affretta a ribadire Nicole Kidman, liquidando come pretestuosa la tesi secondo cui avrebbe affidato ad una maschera i suoi pensieri circa l’infedeltà. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 ottobre 2020) Vent’anni, e nessun commento. Nicole Kidman, all’indomani della separazione da Tom Cruise, ha scelto il silenzio come via per la sopravvivenza. E dell’ex marito, di abitudini che gossip vuole essere bizzarre, non ha detto mai una sola parola. L’attrice, che con il collega è stata sposata dal 1990 al 2001, ha deciso di infrangere il proprio voto solo per chiarire, al New York Times, quale e quanta verità ci fosse nelle indiscrezioni che hanno accompagnato, negli anni, Eyes Wide Shut. «Tutto questo soddisfa appieno la narrazione che diverse persone hanno voluto fare della nostra vita», ha detto l’attrice, affrontando di petto l’accusa, se tale può essere definita, che la vuole identica al proprio personaggio. «Io, però, non credo a niente di tutto questo», si è affretta a ribadire Nicole Kidman, liquidando come pretestuosa la tesi secondo cui avrebbe affidato ad una maschera i suoi pensieri circa l’infedeltà.

