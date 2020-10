(Di martedì 6 ottobre 2020)si diverte e fa divertire. Il brasiliano si è deciso finalmente ad entrare nel mondo diTv e dopo essere aperto ufficialmente il canale alcuni anni fa ha deciso di provare l'esperienza da streamer. Grande successo per O'Ney e a giudicare questo filmato virale sul web non è difficile capirne il motivo...caption id="attachment 1030947" align="alignnone" width="761"/caption, lesuTvdi musica… () ITA Sport Press.

ItaSportPress : Neymar, le dirette streaming su Twitch Tv sono a ritmo di musica... (VIDEO) - -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar dirette

“ Pensavo fosse un’intervista musicale e sto davvero cercando di promuovere la mia canzone, non la mia vita privata“. Queste le parole di Natalia Barulich, fidanzata di Neymar ed ex del famoso cantant ...A poco a poco il Covid-19 si sta portando via i pezzi cardine del mondo del calcio. Prima il pubblico, assente da mesi sugli spalti, poi i diretti ...