Nel piccolo-grande ordinario quotidiano di Samuele Bersani (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Quasi quasi è un peccato che sia uscito in un tempo così sciagurato per la musica, che non consente programmi a lunga scadenza e ha gettato nell’incertezza artisti e maestranze. Eppure Samuele Bersani sette anni dopo il suo ultimo progetto discografico, Nuvola numero nove, azzarda lo stesso con un nuovo lavoro, Cinema Samuele (SonyMusic), che non potrà essere presentato dal vivo se non la prossima primavera (Covid permettendo…). Verrebbe da dire disco d’altri tempi, meditato studiato e cesellato nei suoni, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Quasi quasi è un peccato che sia uscito in un tempo così sciagurato per la musica, che non consente programmi a lunga scadenza e ha gettato nell’incertezza artisti e maestranze. Eppuresette anni dopo il suo ultimo progetto discografico, Nuvola numero nove, azzarda lo stesso con un nuovo lavoro, Cinema(SonyMusic), che non potrà essere presentato dal vivo se non la prossima primavera (Covid permettendo…). Verrebbe da dire disco d’altri tempi, meditato studiato e cesellato nei suoni, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

SaraGama_ITA : Una grande emozione per questa prima volta. Da oggi in libreria 'La mia vita dietro un pallone': un piccolo scorcio… - matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo interrotto un business da centinaia di milioni di euro. Sapevo, nel mio piccolo, che interrompere… - Marcozanni86 : Qui ancora #Repubblica, maestra della mistificazione: nel titolo in grande la colpa dello stallo sul #RecoveryFund… - FogliFabiana : RT @PolScorr: #BREAKING #Facebook annuncia che chiuderà tutti gli account, le pagine e i gruppi '#QAnon', anche su Instagram Sarebbe una… - ManuelaBellipan : RT @PolScorr: #BREAKING #Facebook annuncia che chiuderà tutti gli account, le pagine e i gruppi '#QAnon', anche su Instagram Sarebbe una… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel piccolo Anche i ragni (nel loro piccolo) hanno sete... Il Messaggero Sperimentare il museo

Nel nostro immaginario, il museo è un’istituzione finalizzata alla conservazione ed all’esibizione dell’arte. In effetti, non è esattamente così, posto che vi sono musei scientifici, tecnologici, stor ...

Minori, Bambino Gesù: dalla mindfulness effetti positivi sui bimbi con Adhd

ROMA - "Una migliore capacità di attenzione e concentrazione nei bambini con Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (Adhd) grazie alla mindfulness, una forma di meditazione orientata alla cons ...

Mafie nel Lazio, Zingaretti: “No all’omertà di chi non vuole riconoscere che ci sono. Ora mettere al riparo i soldi che arrivano dall’Europa”

L’allarme del salto di qualità delle narcomafie, la presenza di tante e diverse associazioni criminali di stampo mafioso che si spartiscono il potere nel tessuto della Capitale, da quelle classiche a ...

Nel nostro immaginario, il museo è un’istituzione finalizzata alla conservazione ed all’esibizione dell’arte. In effetti, non è esattamente così, posto che vi sono musei scientifici, tecnologici, stor ...ROMA - "Una migliore capacità di attenzione e concentrazione nei bambini con Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (Adhd) grazie alla mindfulness, una forma di meditazione orientata alla cons ...L’allarme del salto di qualità delle narcomafie, la presenza di tante e diverse associazioni criminali di stampo mafioso che si spartiscono il potere nel tessuto della Capitale, da quelle classiche a ...