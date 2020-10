Nel Lazio 275 nuovi casi di coronavirus e 4 decessi (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Su quasi 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 275 casi e di questi 128 a Roma, 4 i decessi e 133 i guariti. Preoccupa la situazione del territorio della Asl di Latina”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, sottolineando che è “partito oggi il progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole con i primi 100 test a bambini di Fiumicino”. “Nella Asl Roma 1 sono 56 i casi nelle ultime 24 ore – spiega – e si tratta di diciotto casi domiciliari o sono casi con link familiare o contatto di un caso già noto sedici sono casi con link a cluster noti dove è in corso l’indagine ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Su quasi 11 mila tamponi oggi nelsi registrano 275e di questi 128 a Roma, 4 ie 133 i guariti. Preoccupa la situazione del territorio della Asl di Latina”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, sottolineando che è “partito oggi il progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole con i primi 100 test a bambini di Fiumicino”. “Nella Asl Roma 1 sono 56 inelle ultime 24 ore – spiega – e si tratta di diciottodomiciliari o sonocon link familiare o contatto di un caso già noto sedici sonocon link a cluster noti dove è in corso l’indagine ...

