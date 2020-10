Negramaro: «Insieme, si fa meno fatica a restare in piedi. I nostri corpi in equilibrio, si sostengono a vicenda. Il contatto è una cosa che cerchiamo da sempre» (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 2020 segna il grande ritorno dei Negramaro: da venerdì 9 ottobre è in radio e in digitale contatto, il primo singolo e title track del nuovo album contatto, in uscita il 13 novembre con Sugarmusic. I Negramaro, nelle parole di Giuliano Sangiorgi, tornano a colpire dritto al centro dell’anima. contatto, prodotto da Andrea Mariano, è un brano dalla ritmica pulsante, atmosfere plananti piene dei “sogni fatti per arrivare qui”. Il brano è pre-salvabile al seguente link: https://SugarMusic.lnk.to/contatto “Insieme, si fa meno fatica a restare in piedi. I nostri corpi in equilibrio, si ... Leggi su domanipress (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 2020 segna il grande ritorno dei: da venerdì 9 ottobre è in radio e in digitale, il primo singolo e title track del nuovo album, in uscita il 13 novembre con Sugarmusic. I, nelle parole di Giuliano Sangiorgi, tornano a colpire dritto al centro dell’anima., prodotto da Andrea Mariano, è un brano dalla ritmica pulsante, atmosfere plananti piene dei “sogni fatti per arrivare qui”. Il brano è pre-salvabile al seguente link: https://SugarMusic.lnk.to/, si fain. Iin, si ...

