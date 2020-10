"Neanche lo nomina". Corona-Berlinguer, il gelo continua: punizione extra o con Cartabianca è finita? (Di martedì 6 ottobre 2020) Chi si aspettava di rivedere Mauro Corona a #Cartabianca è rimasto profondamente deluso. Lo scrittore è assente per la seconda settimana consecutiva dopo lo scazzo con Bianca Berlinguer che ha sollevato molte polemiche e indotto la Rai ad escluderlo dal programma. Negli scorsi giorni si era parlato di un possibile reintegro in occasione della puntata di martedì 6 ottobre e invece di Corona non vi è stata alcuna traccia: non è sfuggito ai telespettatori di RaiTre che la conduttrice non lo ha Neanche nominato, né nell'anteprima né durante la trasmissione che era solita iniziare proprio con l'intervento dello scrittore. Si tratta di una punizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Chi si aspettava di rivedere Mauroa #; rimasto profondamente deluso. Lo scrittore; assente per la seconda settimana consecutiva dopo lo scazzo con Biancache ha sollevato molte polemiche e indotto la Rai ad escluderlo dal programma. Negli scorsi giorni si era parlato di un possibile reintegro in occasione della puntata di martedì 6 ottobre e invece dinon vi; stata alcuna traccia: non; sfuggito ai telespettatori di RaiTre che la conduttrice non lo hato, né nell'anteprima né durante la trasmissione che era solita iniziare proprio con l'intervento dello scrittore. Si tratta di una...

eyeofhorus1453 : @lucianocapone Neanche il suo maggior sponsor, Telese, lo nomina più... si sarà fatto troppi nemici tra i poteri forti ???? - _beaphoenix_ : RT @aidalaverdadera: NON NOMINA NATYP NEANCHE SOTTO TORTURA CREPO #GFVIP - La_B92 : RT @watsonperiodt: Massimiliano non nomina quella che 1) nel caso fosse gay, gli ha fatto outing pubblicamente 2) nel caso non sia gay, ha… - Martini14Emma : RT @watsonperiodt: Massimiliano non nomina quella che 1) nel caso fosse gay, gli ha fatto outing pubblicamente 2) nel caso non sia gay, ha… - watsonperiodt : Massimiliano non nomina quella che 1) nel caso fosse gay, gli ha fatto outing pubblicamente 2) nel caso non sia gay… -