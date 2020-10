‘Ndrangheta: confiscati beni per 2,5 milioni di euro ad un imprenditore (Di martedì 6 ottobre 2020) Operazione dei Carabinieri: i beni di Giuseppe Nasso, un imprenditore di Rosarno, sono stati giudicati di provenienza illecita Un milione di euro in contanti, l’impresa individuale “Fercolor” e il suo compendio aziendale. Ma anche due immobili, un libretto di deposito titoli e una polizza assicurativa. Sono i beni per un valore di 2 milioni e … L'articolo ‘Ndrangheta: confiscati beni per 2,5 milioni di euro ad un imprenditore proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020) Operazione dei Carabinieri: idi Giuseppe Nasso, undi Rosarno, sono stati giudicati di provenienza illecita Un milione diin contanti, l’impresa individuale “Fercolor” e il suo compendio aziendale. Ma anche due immobili, un libretto di deposito titoli e una polizza assicurativa. Sono iper un valore di 2e … L'articolo ‘Ndrangheta:per 2,5diad unproviene da www.meteoweek.com.

