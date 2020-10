NBA 2K21: Nuovo Gameplay Trailer per la versione PS5 (Di martedì 6 ottobre 2020) 2K debutta oggi con un nuovissimo video di Gameplay di NBA 2K21 catturato su PlayStation 5. Costruito da zero per sfruttare appieno l’incredibile potenza, velocità e tecnologia della prossima generazione di console, NBA 2K21 sarà disponibile il 10 novembre per Xbox Series X e Xbox Series S a livello globale, il 12 novembre per PlayStation®5 negli Stati Uniti, Giappone, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud e il 19 novembre per PlayStation 5 in tutte le altre regioni. “Mai prima d’ora siamo stati in grado di offrire questo livello di fedeltà visiva e realismo in un videogioco”, ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. “NBA 2K21 è il titolo di punta che mantiene al meglio la promessa della prossima generazione: grafica ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 6 ottobre 2020) 2K debutta oggi con un nuovissimo video didi NBAcatturato su PlayStation 5. Costruito da zero per sfruttare appieno l’incredibile potenza, velocità e tecnologia della prossima generazione di console, NBAsarà disponibile il 10 novembre per Xbox Series X e Xbox Series S a livello globale, il 12 novembre per PlayStation®5 negli Stati Uniti, Giappone, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud e il 19 novembre per PlayStation 5 in tutte le altre regioni. “Mai prima d’ora siamo stati in grado di offrire questo livello di fedeltà visiva e realismo in un videogioco”, ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. “NBAè il titolo di punta che mantiene al meglio la promessa della prossima generazione: grafica ...

