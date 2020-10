NBA 2K21 in un nuovo video gameplay che sfrutta la potenza di PS5 (Di martedì 6 ottobre 2020) Attraverso un comunicato stampa, 2K debutta oggi con un nuovissimo video di gameplay di NBA 2K21 catturato su PlayStation 5. Costruito da zero per sfruttare appieno l'incredibile potenza, velocità e tecnologia della prossima generazione di console, NBA 2K21 sarà disponibile il 10 novembre per Xbox Series X e Xbox Series S a livello globale, e il 19 novembre per PlayStation 5 in Italia."Mai prima d'ora siamo stati in grado di offrire questo livello di fedeltà visiva e realismo in un videogioco", ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. "NBA 2K21 è il titolo di punta che mantiene al meglio la promessa della prossima generazione: grafica davvero rivoluzionaria, tempi di caricamento rapido delle luci e ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 ottobre 2020) Attraverso un comunicato stampa, 2K debutta oggi con un nuovissimodidi NBAcatturato su PlayStation 5. Costruito da zero perre appieno l'incredibile, velocità e tecnologia della prossima generazione di console, NBAsarà disponibile il 10 novembre per Xbox Series X e Xbox Series S a livello globale, e il 19 novembre per PlayStation 5 in Italia."Mai prima d'ora siamo stati in grado di offrire questo livello di fedeltà visiva e realismo in ungioco", ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. "NBAè il titolo di punta che mantiene al meglio la promessa della prossima generazione: grafica davvero rivoluzionaria, tempi di caricamento rapido delle luci e ...

GamerClickit : Presentato il trailer per la versione Next-Gen di NBA 2K21 - GamingTalker : NBA 2K21, primo trailer del gameplay della versione next-gen registrato su PS5, ed è grandioso… - IlRikard : NBA 2K21 farmiamo i cartellini in carriera per la 2° build | Finalmente subbbbb| !social !follow !donazioni !id - AccapocchiaA : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (NBA 2K21) live at - g2_flavio : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (NBA 2K21) live at -