Navalny | Opac rileva agente nervino simile al Novichok

L'AJA, 06 OTT - L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, Opac, ha fatto sapere oggi che nei campioni di sangue ed urina prelevati al leader dell'opposizione russa Alexey Navalny c'è un agente nervino simile al Novichok

(ANSA) – L’AJA, 06 OTT – L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) ha fatto sapere oggi che nei campioni di sangue ed urina prelevati al leader dell’opposizione russa Alexey Naval ...

Caso Navalny: «L'uso di armi chimiche non può restare senza conseguenze»

L'AJA - L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) ha fatto sapere oggi che nei campioni di sangue ed urina prelevati al leader dell'opposizione russa Alexey Navalny c'è un agente ...

L'AJA - L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) ha fatto sapere oggi che nei campioni di sangue ed urina prelevati al leader dell'opposizione russa Alexey Navalny c'è un agente nervino simile al Novichok